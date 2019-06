Orsolini verso il riscatto, si cerca l’accordo sull’ingaggio: ecco la situazione

Dopo le parole di ieri di Sabatini, il Bologna si appresta a riscattare Riccardo Orsolini.

L’esterno mancino, reduce da una stagione con 8 gol e un rendimento decisivo ai fini della salvezza, diventerà a titolo definitivo un giocatore del Bologna. L’accordo con la Juve è in essere da tempo, per una cifra complessiva di 15 milioni che potrebbe essere composta da 12-13 milioni cash più l’inserimento di un giovane rossoblù (non Corbo). La Juve avrà il prossimo anno una sorta di corsia preferenziale, che però non vincolerebbe il Bologna. I bianconeri tra dodici mesi potrebbero tentare di riprendersi Orsolini a 23 milioni di euro, cioè ad una cifra bloccata, ma questa non limiterebbe l’autonomia del Bologna, il quale potrebbe decidere di non cedere Orsolini oppure di accettare proposte più alte da altri club. Per il club felsineo ora si tratta solo di trovare l’accordo con il giocatore: la richiesta dell’entourage di Orsolini è di 1.2 milioni di euro, il Bologna si ferma attorno al milione, ma la sensazione è che si arriverà comunque ad una fumata bianca.

m.m.