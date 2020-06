Orsolini sfida il suo passato, l’ennesimo esame per mantenere una promessa

Una partita fondamentale quella delle 21.45 al Dall’Ara, per il Bologna, per la Juventus, ma sopratutto per Riccardo Orsolini.

L’esterno rossoblu, sentirà particolarmente il match per via del suo passato in bianconero. Un’esperienza mai decollata del tutto ma in grado di donargli la giusta consapevolezza per migliorare.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, prima del covid19, Orsolini sarebbe dovuto tornare proprio alla Juventus durante il mercato estivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una promessa tra Paratici e la dirigenza rossoblu che però non si è mai concretizzata.

L’accordo è infatti sfumato vista la tipologia di operazione, troppo dispendiosa in un momento così delicato.