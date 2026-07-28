Per Domenico Tedesco è anche il momento delle scelte sui giovani portati in ritiro a Valles. Di tutti i saliti in Pusteria, quello con maggiori chance di rimanere in prima squadra è Marco Libra.

Il giovane venezuelano classe 2008 ha convinto l'allenatore e da oggi pomeriggio, data della ripresa dei lavori, dovrebbe riprendere ad allenarsi con il gruppo della prima squadra. Lo sostiene il Corriere dello Sport. Libra ha fatto un buon ritiro a Valles e si sarebbe guadagnato una occasione, resta da capire se la scelta sarà definitiva lungo l'arco della stagione o solo momentanea. Alla ripresa di oggi da valutare anche le condizioni di Riccardo Orsolini che sabato scorso contro l'Iraklis ha rimediato una contusione al polpaccio.