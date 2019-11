Nuovo nome per il centrocampo del Bologna

Il Bologna guarda anche al futuro. Non solo il mercato di gennaio, ma si pensa già anche a quello estivo. O quantomeno si sondano i primi terreni. Secondo “Tuttomercatoweb.com”, infatti, i rossoblu starebbero seguendo Sidi Dahmani, giovanissimo centrocampista francese. Il ragazzo si è messo in mostra nell’under 17 del Beziers, con cui ha già totalizzato 7 gol e 3 assist in appena 7 presenze.

Diversi club europei sono già su di lui. In Italia, insieme al Bologna, ci sarebbe anche il Parma: proprio questo sarà il derby emiliano che ci sarà alla 13^ giornata di Serie A al rientro dalla sosta.