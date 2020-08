Nuovo attaccante alla Dinamo Kiev, si sblocca Supryaga?

Nonostante non sembrano essere cambiate le richieste della Dinamo Kiev per liberarsi di Vladyslav Supryaga, qualcosa sembra muoversi nella trattativa. Nelle ultime ore si sono verificate due mosse che potrebbero far cambiare le carte in tavola. Da una parte il tecnico Lucescu ha inserito il giovane attaccante nella lista ufficiale dei calciatori disponibili per la prossima stagione. Dall’altra però la dirigenza del club ucraino ha ormai chiuso per il ritorno di Artem Kravec, attaccante ucraino cresciuto proprio nel vivaio della Dinamo.

Il tema economico non è infatti l’unico terreno su cui si gioca la trattativa legata a Supryaga. La club ucraino al momento soffre di una penuria di attaccanti e prima di poter cedere, deve accontentare il proprio allenatore. Il tecnico si è infatti trovato in ritiro con pochissimi centravanti, mettendo quindi un veto alla cessione di altri giocatori, prima di alcuni nuovi acquisti. L’arrivo di qualche rinforzo chiesto a gran voce da Lucescu potrebbe ammorbidire la posizione del tecnico spianando di fatto alla cessione di Supryaga.

Fonte: Bologna Sport News.