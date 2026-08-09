Aumentano i contatti tra Bologna e Fiorentina per Roberto Piccoli. Gianluca Di Marzio fa sapere che nelle ultime ore anche la Lazio ha messo nel mirino l'attaccante viola, ma i rossoblù restano in netta posizione di vantaggio. Ma l'accordo non è ancora totale: la Fiorentina vorrebbe la cessione a titolo definitivo della punta, il Bologna preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto.

Manca l'intesa anche sulle cifre: la viola chiede 20 milioni di euro per Piccoli, i rossoblù ne metterebbero 15 sul piatto per il riscatto obbligatorio dell'attaccante. Secondo Il Resto del Carlino, un compromesso potrebbe essere trovato a 18 milioni. L'operazione Piccoli è indirettamente legata alla cessione di Dallinga: i rossoblù spingono per un addio a titolo definitivo, la cifra necessaria ad evitare una minusvalenza è 8 milioni di euro. Il Genoa sembra voler fare sul serio: si attende.