Thijs Dallinga e Jhon Lucumi continuano ad essere sul piede di partenza. Soprattutto il colombiano: il giocatore vuole la Juventus, con cui pare avere già l'accordo per un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Ma c'è distanza sulle cifre, con il Bologna che attende il rilancio juventino per il cartellino dopo aver rifiutato la prima proposta da 17 milioni. E sul piatto c'è anche la contropartita tecnica Juan Cabal.

Quanto a Dallinga, la sua uscita è legata all'entrata di Piccoli: non c'è spazio per entrambi. Il Genoa ha manifestato interesse per l'attaccante olandese, anche se secondo il Corriere di Bologna di oggi è più probabile una sua cessione all'estero. "Il Bologna per lui vuole una decina di milioni ed è più facile che l’ex Tolosa possa piazzarsi tra qualche giorno tra Ligue 1 o Bundesliga, dove il Werder Brema sarebbe un suo estimatore", scrive il quotidiano.