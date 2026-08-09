Il Bologna insiste per Juan David Cabal. Ma su un punto non lascia spazio alle trattative: la formula. I dirigenti della Juventus sembrano infatti pronti ad inserire il classe 2001 dentro l'operazione che porterà Jhon Lucumi a Torino. Ma il Corriere dello Sport non ha dubbi: i capi rossoblù accetteranno questa soluzione solo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Solo diritto, quindi: nè prestito con obbligo nè trasferimento a titolo definitivo, quella che ora come ora sarebbe l'idea dei vertici bianconeri, verranno presi in considerazione. "Perché il Bologna accetta anche che in parte vengano abbassati i numeri dell’offerta per Lucumi, ma non troppo, dovendo la cessione del colombiano rappresentare sempre un tesoretto importante per il bilancio", si legge. Il profilo di Cabal piace a Sartori già dai tempi del Verona, per questo il Bologna sta insistendo. Si tratta.