La Juventus accelera per Jhon Lucumi. Il Resto del Carlino in edicola questa mattina parla di un rilancio dei bianconeri per il cartellino del colombiano: sul piatto ora 17-8 milioni più 3 di bonus. Più di prima, ma non ancora abbastanza: i rossoblù continuano a chiederne 25, la distanza tra domanda e offerta è dunque nell'ottica dei 4-5 milioni.

Il quotidiano assicura che nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti, anche perchè il club torinese ha rassicurato Lucumi sull'intenzione di affondare il colpo, così che il colombiano possa continuare ad aspettare i bianconeri. "La Juventus è pronta a trattare a prezzo scontato rispetto alle quotazioni proposte a inizio estate il centrale Cabal e il centrocampista Miretti, ma per ora il Bologna preferisce svincolare la cessione di Lucumi da altri affari", si legge. Con l'eccezione di Koopmeiners, su cui i rossoblù si sono informati e che vorrebbero in prestito con la Juve che pagherebbe metà ingaggio.