Si parla di mercato in queste settimane, ma bisogna parlare anche di campo. E il campo dice che ieri il Bologna ha preso quattro gol dal Pisa. "Un’amichevole non può diventare una sentenza sulla stagione. Ma più ci si avvicina all’inizio del campionato, più i test devono offrire indicazioni concrete. E il 4-1 del Pisa è un preoccupante campanello d’allarme", scrive il Corriere dello Sport.

Il bilancio delle amichevoli estive dopo il Pisa è quindi di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, con 10 gol fatti e 11 subiti. Le reti su azione sono solamente sette, considerando che quello di ieri è arrivata su rigore, segnato da Dallinga, così come quella di Rowe contro l'Iraklis, mentre uno dei gol contro il Cambuur è stata un'autorete. "Non è una bocciatura per Tedesco, che è arrivato da poco e sta ancora trasmettendo idee nuove. Ma sarebbe sbagliato rifugiarsi nell’alibi dell’amichevole", si legge ancora. Anche perchè l'inizio del campionato si avvicina.