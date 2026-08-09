Non è ancora tempo di fumata bianca per Roberto Piccoli al Bologna. L'attaccante ha già fatto sapere di benedire un suo sbarco in rossoblù, ma manca ancora l'accordo economico tra i due club. Lo riferisce il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: per il momento Fabio Paratici sta chiedendo per Piccoli dai 19 ai 20 milioni, il Bologna non vorrebbe andare oltre i 16-17 milioni di euro.

"Da oggi in avanti il governo rossoblù lavorerà sia con Paratici che con Lucci per trovare una soluzione e una formula che possano soddisfare il più possibile tutte e tre le parti in causa. Magari inserendo alcuni bonus legati a un eventuale sbarco del Bologna in Europa al termine della prossima stagione", si legge. Intanto, i rossoblù hanno congelato le trattative per l'uscita di Dallinga: finchè non sono sicuri del sostituto, i dirigenti felsinei non lo lasceranno partire.