"Roberto Piccoli è l’attaccante su cui punta il Bologna. E la prossima settimana la trattativa con la Fiorentina, già impostata negli ultimi giorni, entrerà decisamente nel vivo". Non ha dubbi il Corriere di Bologna in edicola questa mattina: i rossoblù vogliono Piccoli, e la viola non avrà problemi a cederlo visto che deve fare posto ad un nuovo vice-Kean, si parla di Pellegrino.

Partendo dalla formula, il Bologna si è inserito e sta pensando ad un'operazione a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto, sperando che a Paratici possa andar bene quest'ultima formula. Nelle ultime ore la discussione è stata piuttosto sulla valutazione del giocatore: il quotidiano riferisce che la volontà al di là dell'Appennino è quella di incassare 20 milioni, mentre i rossoblù sarebbero pronti ad arrivare intorno ai 18 con i bonus.