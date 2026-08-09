Anche La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta rimediata dal Bologna nel test amichevole contro il Pisa. Più che altro, fa il bilancio di quanto visto in queste settimane. E il bilancio non è sicuramente dei più esaltanti. "La penultima amichevole estiva si trasforma in una sberla che provoca allarme a due settimane dall’inizio del campionato", scrive il quotidiano.

Parlando di meccanismi e filosofia, stenta ancora a decollare il passaggio dal gioco orizzontale per vie esterne di Italiano a quello più verticale di Tedesco. Quest'ultimo predilige le corsie centrali in fase di impostazione, e in queste amichevoli non sempre i frutti sono stati raccolti. Primi minuti in campo per Dovbyk: Gazzetta lo racconta "vispo e motivato, prima che le forze vengano meno". Dialoga bene con Rowe, perché è sulla catena sinistra che si vedono le cose migliori con l'inglese e Alhassane a spingere costantemente.