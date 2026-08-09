Il gioco latita, primi minuti in campo per Dovbyk
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Anche La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta rimediata dal Bologna nel test amichevole contro il Pisa. Più che altro, fa il bilancio di quanto visto in queste settimane. E il bilancio non è sicuramente dei più esaltanti. "La penultima amichevole estiva si trasforma in una sberla che provoca allarme a due settimane dall’inizio del campionato", scrive il quotidiano.
Parlando di meccanismi e filosofia, stenta ancora a decollare il passaggio dal gioco orizzontale per vie esterne di Italiano a quello più verticale di Tedesco. Quest'ultimo predilige le corsie centrali in fase di impostazione, e in queste amichevoli non sempre i frutti sono stati raccolti. Primi minuti in campo per Dovbyk: Gazzetta lo racconta "vispo e motivato, prima che le forze vengano meno". Dialoga bene con Rowe, perché è sulla catena sinistra che si vedono le cose migliori con l'inglese e Alhassane a spingere costantemente.
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