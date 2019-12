Il Bologna punta Bonifazi, il difensore attualmente in forza al Torino resta uno dei principali obiettivi per rinforzare la retroguardia rossoblu.

Tuttavia la trattativa resta complicata, come riportato da tuttomercatoweb infatti anche Lecce e Spal sembrano essersi inserite nella corsa che porta al difensore granata.

Non sono da escludere quindi ulteriori colpi di scena in una trattativa che si preannuncia essere molto intricata.