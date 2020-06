Non solo De Silvestri, spunta un nuovo nome per la fascia rossoblu

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, i rossoblu non sarebbero interessati solo a Lorenzo De Silvestri come possibile rinforzo per la fascia sinistra.

Oltre al nome di Kolarov, circolato nelle scorse settimane e tutt’ora appetibile, nelle ultime ore pare essersi fatto avanti il profilo di Stryger Larsen come possibile terzino sinistro per la prossima stagione.

Il giocatore danese sembra ormai ai margini del progetto Udinese e gradirebbe volentieri la destinazione rossoblu.

Il Bologna valuta e riflette riguardo anche alla valutazione del giocatore, 8 milioni di euro.