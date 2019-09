Niente Bologna per Favilli: ci sono Verona e Cagliari

Negli ultimi giorni è rimbalzata l’indiscrezione secondo cui il Genoa avesse messo gli occhi su Mattia Destro, offrendo al Bologna in scambio Andrea Favilli. La notizia non ha avuto grandi conferme da nessuna delle due parti, ma poco importa ormai. L’attaccante del Grifone non diventerà rossoblu in queste ultime ore di mercato, nonostante manchi veramente poco per l’addio di Falcinelli.

Secondo quanto riportato da “tuttomercatoweb.com”, infatti, sul classe 1997 ci sarebbero Hellas Verona e Cagliari. Gli scaligeri sognano un colpo importante per rinforzare un reparto avanzato decisamente sotto la media: Juric ha bisogno di una punta per sperare nella salvezza. I sardi invece sono alla ricerca di un altro attaccante dopo l’infortunio di Pavoletti: l’acquisto di Simeone era infatti già programmato da tempo.