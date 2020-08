Naismith (capitano Hearts): “Hickey non deve pensare troppo, prenderà la decisione giusta”

Non c’è ancora la parola fine alla telenovela Aaron Hickey. Il terzino scozzese degli Heart of Midlothian è conteso dal Bayern Monaco, dove stazionerebbe nella squadra B, e dal Bologna, che invece gli offrirebbe la Serie A con il ruolo di vice Dijks. Hickey sta ancora valutando il suo futuro e nemmeno il capitano degli Heart, ovvero Steven Naismith, è a conoscenza della decisione del compagno.

Bbc.com ha riportato le parole dell’attaccante scozzese che in questa fase ha cercato di dare consigli al giovane terzino sinistro: “Non deve pensare troppo al suo futuro, deve continuare a lavorare – ha affermato Naismith – Il futuro arriverà comunque e lui sentirà quella che sarà la decisione giusta da prendere e non è tanto importante se si tratta della squadra migliore o di una squadra più grande ancora. Ai miei tempi giocare in prima squadra era l’aspetto più importante ma probabilmente ora il calcio è cambiato”.