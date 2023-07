Miretti non svela il futuro: “Dopo la tournée ne parleremo”

Classe 2003, Miretti è stato lanciato l'anno scorso da Allegri in prima squadra con diverse apparizioni ma il suo futuro potrebbe essere in prestito e il giocatore, qualche settimana fa, è stato accostato anche al Bologna. I rossoblù in mediana hanno però preso El Azzouzi e per il momento mosse non dovrebbero essercene a meno che non si arrivi a qualche cessione. In ogni modo, il futuro del centrocampista juventino sarà deciso dopo la tournée in America: "La società mi ha dimostrato sempre piena fiducia. Il rinnovo è la ciliegina sulla torta - le sue parole a Tuttosport - Futuro? Adesso non si può dire con certezza: c’è ancora la tournée, abbiamo due partite negli Stati Uniti e pensiamo a quello. Poi quando si tornerà dall’America, io e la società decideremo quale sarà il percorso migliore per questa stagione".