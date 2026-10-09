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LA SITUAZIONE CONTRATTUALE

La dirigenza è al lavoro, come riferito da tuttomercatoweb, per cercare di trovare l'intesa con il laterale sinistro per un nuovo accordo fino al 2030. L'ex Betis, arrivato a Bologna nell'estate del 2024, ha firmato con i rossoblù un contratto triennale, forte però di un' opzione per un ulteriore stagione, repentinamente applicata dalla società a suo favore quest'estate e prorogando l'attuale scadenza al 2028. Il classe 2000, che in quel delle due torri ha potuto anche sollevare il trofeo della Coppa Italia, è quindi ad oggi al centro delle principali attenzioni da parte del club felsineo, volenteroso di estendere la sua permanenza all'ombra del Nettuno. Quello tra Miranda e il club rossoblù è un legame molto forte, come evidenziato anche in passato dal prodotto del settore giovanile del Barcellona, e le possibilità per continuare assieme il percorso iniziato in passato sono più che concrete, soprattutto ora che, sotto la guida di Palladino, le potenzialità di quest'ultimo potrebbero sbocciare definitivamente.

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