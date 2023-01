Minghinelli: “Kyriakopoulos funzionale. Estate? Prevedo nomi di spessore”

Il collega Simone Minghinelli è intervenuto in diretta a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna Uno. Al centro dell'attenzione le ultime mosse di mercato del Bologna e le prospettive per la campagna acquisti estiva.

"Si è sempre detto che sarebbero dovuti uscire Kasius e Vignato per fare mercato. Sarebbero dovuti arrivare un terzino sinistro e possibilmente un esterno alto, ma alla fine Kyriakopoulos va a coprire entrambe le posizioni. Non ero così convinto che si fosse trovata una sistemazione per Vignato, ma poi si è fatto avanti l'Empoli. Vedremo se riuscirà a trovare spazio. Credo che possa essere un ambiente giusto per lui, una piazza tranquilla. Deve imporsi perché credo sia una delle sue ultime chance a questo livello".