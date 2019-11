Milan-Ibra, ancora nessun incontro con Raiola

In Italia, al momento, solo il Bologna si sarebbe mosso formalmente per Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan, ad esempio, non avrebbe ancora avuto un incontro con Mino Raiola, tra l’altro procuratore sia di Bonaventura che di Donnarumma e presto anche di Suso. Lo riporta Tuttosport, sottolineando come la proprietà di Elliott abbia dato l’ok all’operazione ma che tuttavia l’affare non sarebbe ancora in fase avanzata, mancando proprio alla base un colloquio con il procuratore di Ibra.