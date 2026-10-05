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Un nuovo nome per i rossoblù

Daniel Mikolajewski sta stupendo nel campionato svizzero. Ma se questo nome non vi suona familiare, ora vi spiegheremo chi è e perché ha attirato l’interesse del Bologna.

Il talento classe 2006 di proprietà del Parma è stato mandato in prestito al Lucerna, nel campionato svizzero, e ora è stato convocato anche dalla nazionale U21 polacca: un riconoscimento che premia il suo inizio di stagione da 4 gol e 3 assist nelle prime sette gare di campionato.

Oggi il giovane attaccante sfiderà proprio l’Under 21 azzurra. Dopo essere partito dal 1’ nella gara contro la Svezia U21, la sfida con l’Italia di Baldini sarà l’occasione giusta per dare continuità a quanto di buono sta facendo in campionato. Tutte queste ottime prestazioni hanno riacceso l’interesse di diversi club. Su tutti Torino e Bologna, ma oltre a loro ci sono anche le due belghe Genk e Bruges.

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