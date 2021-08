Mihajlovic scarica Santander, ora è la terza scelta

Si punta alla cessione, ma l'ingaggio blocca tutto

Gli arrivi di Marko Arnautovic come prima punta titolare e dell'olandese Van Hooijdonk come sua prima riserva (anche se Mihajlovic per ora lo ha definito non pronto per la Serie A) hanno relegato il Ropero a terza scelta per l'attacco di Mihajlovic. Le amichevoli pre-stagionali lo hanno visto spesso impiegato al centro dell'attacco, ma Santander non ha quasi mai brillato, per questo è difficile che Mihajlovic possa cambiare idea sul suo conto. Il Resto del Carlino in edicola oggi ricorda che il paraguaiano è reduce da un anno trascorso in infermeria, a causa di un infortunio e di un’operazione al ginocchio. Ma una sua cessione non è così scontata: il problema è rappresentato dal milione netto di ingaggio.