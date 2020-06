Mihajlovic-Bologna, vicina la firma fino al 2023

Dopo le parole di lunedì di Claudio Fenucci si avvicina il rinnovo di contratto per Sinisa Mihajlovic.

Secondo quanto riportato da Stadio, per la firma sarebbe ormai questione di dettagli e già nei prossimi incontri potrebbe arrivare la fumata bianca. Il percorso di rinnovo è iniziato a marzo e si è giunti alle tornate conclusive, con il piacere di tutti. Il Bologna con Mihajlovic è rinato, nonostante la malattia, e ha alzato l’asticella, dall’altra parte il serbo è convinto di poter raggiungere l’Europa con i colori rossoblù. Per Stadio nel giro di poco tempo potrebbe arrivare l’annuncio. L’unico aspetto ancora da sapere riguarda eventuali clausole, se cioè Sinisa ne abbia fatta inserire una per poter uscire dal contratto prima e se il Bologna ne abbia utilizzata un’altra per rivisitare l’accordo qualora gli scenari in futuro cambiassero.