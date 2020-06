Mihajlovic-Bologna, si pensa al rinnovo fino al 2023

‘Mihajlovic il nostro Ferguson? Ci piacerebbe’. Con queste parole ieri mattina l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha blindato, per la società, il tecnico Sinisa Mihajlovic sulla panchina, nella speranza di un progetto lungo che riporti i rossoblù in Europa.

Il tecnico serbo ha un contratto in scadenza nel 2022 e le parti avrebbero già discusso di un possibile prolungamento di un’altra stagione, cioè fino al 2023. Il Bologna vuole confermare Mihajlovic e probabilmente a fine campionato ci si siederà un tavolo per arrivare alla fumata bianca. Per il Corriere dello Sport Stadio un accordo di massima ci sarebbe già, ma contestualmente non si possono escludere a priori offerte delle big che potrebbero cambiare le cose. Ad oggi, però, tutto sembra indirizzato verso un ulteriore rinnovo contrattuale.