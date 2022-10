Mercato – Piace Toni Lato del Valencia

Non ci sono ancora stati summit tra la dirigenza e Thiago Motta, se ne riparlerà alla sosta per il Mondiale, ma a gennaio si interverrà a prescindere, soprattutto sulla fascia sinistra dove Cambiaso e in prestito e Lykogiannis non è arrivato per fare il titolare. Il nome nuovo arriva dalla Spagna, sarebbe quello di Toni Lato del Valencia 24 anni e finito ai margini delle rotazioni di Gattuso. Dopo aver giocato 85 partite con il Valencia, Lato in questa stagione ha giocato solo scampoli e due partite da titolare. Va in scadenza a giugno e non vuole rinnovare, motivo per cui il Bologna ha allacciato i rapporti con l'entourage e con il Valencia, per un indennizzo da 1-2 milioni di euro, per capire se il club spagnolo potrebbe liberarlo a cifre contenute per non perderlo a zero euro.