Mercato, Vagnati sul rinnovo di De Silvestri: “Prima la salvezza”

Lorenzo De Silvestri è uno degli obiettivi di mercato del Bologna della prossima stagione. Fedelissimo di Sinisa Mihajlovic, l’esterno granata potrebbe sistemare il tassello terzino destro in casa Bologna, soprattutto perché è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato con il Toro. Di questo ha parlato il neo diesse granata Vagnati a Sky:

“Questo è il tempo del fare e non del chiedere – ha affermato sul tema rinnovi – De Silvestri e Ansaldi hanno dato tanto al Toro e hanno grandi qualità tecniche e umane, ma prima dobbiamo indossare l’elmetto per ottenere la salvezza. La squadra ha grandi margini di miglioramento ma deve dimostrarlo sul campo e deve farlo in queste 13 partite: siamo concentrati solo su questo”.