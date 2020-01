Mercato-Un club su Mbaye

Mercato movimentato non solo in entrata ma anche in uscita quello del Bologna con diverse richieste arrivate nelle scorse ore. Dopo il tentativo del Besikstas per Santander, ecco un’altra squadra farsi avanti per un giocatore rossoblu.

Stiamo parlando di Mbaye, che secondo il Resto del Carlino, sarebbe stato cercato dal Genoa del tecnico Nicola, il primo a lanciarlo in serie A ai tempi del Livorno. Il Bologna ha attualmente respinto la prima offerta del Genoa ma resta in attesa di potenziali sviluppi.

Con una cessione infatti il mercato in entrata sul fronte difesa tornerebbe ad entrare nel vivo con già diversi nomi sondati nelle scorse settimane dal club di Saputo.