Il recap delle operazioni del settore giovanile
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Primavera
Conclusa la finestra di mercato estiva della stagione 2026-2027, Bologna FC 1909 comunica i seguenti trasferimenti per quanto riguarda il Settore Giovanile.
PRIMAVERA
Giacomo Giacomone, portiere nato il 17/6/2008 a Roma, a titolo definitivo dalla S.S. Lazio;
Christian Piro, attaccante nato il 7/4/2007 a Parma, a titolo temporaneo dall’US Fiorenzuola 1922;
Edoardo Trifelli, difensore nato il 23/11/2007 a Roma, a titolo temporaneo da L’Aquila 1927;
Luka Kusic, attaccante nato il 2/5/2008 a Belgrado (Serbia), a titolo definitivo dal N.K. Radomlje;
Cillian Joseph Tollett, attaccante nato il 9/2/2008 a Galway (Irlanda), a titolo definitivo dal Galway United;
Pietro Rondolini, difensore nato il 9/4/2007 a Perugia, a titolo temporaneo da A.C. Perugia Calcio
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