Mercato: tre acquisti, Vignato e un terzino sinistro entro il 5 ottobre

Il mercato 2020-21 che di fatto a fari spenti è già iniziato, sarà completamente diverso rispetto al classico calciomercato degli anni passati. Il 2 agosto è terminata la stagione 2019-20 e il 19 settembre riprenderà la nuova con la prima di Campionato. L’1 settembre uscirà il calendario delle 38 giornate e nello stesso giorno, avrà inizio il mercato cosiddetto estivo. Nelle 6-7 settimane di stop, ci sono state le vacanze, ci saranno i vari ritiri precampionato che hanno inizio in questi giorni e appunto il mercato che poi terminerà Il 5 ottobre alle ore 20 a Campionato in corso. Capite come tutto questo stia avvenendo con tempistiche estremamente comprese, forzate dal Covid-19 che a marzo ha di fatto imposto lo stop a tutti i campionati professionistici. Come anticipato in un altro editoriale, in questa sessione di mercato, si procederà ai minimi termini. Ovviamente non solo per il Bologna.

