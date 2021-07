Mercato – Tomiyasu verso la Premier, ecco i possibili sostituti

In caso di uscita di Tomiyasu il Bologna cerca un terzino e un centrale

Punto sul mercato nell'edizione odierna del Resto del Carlino per quanto riguarda la cessione di Takehiro Tomiyasu.

L'Atalanta sembra defilata, c'è la Premier con Tottenham e Arsenal in pole position. L'offerta potrebbe concretizzarsi in settimana dopo la fine dell'Europeo e il Bologna è a caccia di sostituti. Le alternative a Tomi sono Zappa del Cagliari e Bereszynski della Sampdoria, ma i rossoblù prenderanno anche un centrale e i nomi sono Theate (21, Ostenda), Lyanco (26, Torino), Benatia (34, Svincolato) e Rugani (26, Juventus). Proposto anche il difensore Nastasic (28), in uscita dallo Schalke 04.