Mercato – Tomiyasu-Milan, la situazione

Dopo le parole di Bigon di ieri nel prepartita “non vogliamo cederlo, se arrivasse una offerta saremmo tenuti a prenderla in considerazione, guardando però anche l’aspetto tecnico e all’esigenza di trovare un sostituto”, sono montati i rumors sull’interessamento del Milan nei confronti di Takehiro Tomiyasu.

Il giapponese è il vero rinforzo difensivo del Bologna in zona centrale, a maggior ragione dopo che la società ha deciso di utilizzare il budget a disposizione sull’attaccante. Ma nelle ultime ore si parla molto di Milan, che è alla ricerca di un centrale e nella lista di mercato ci sarebbe anche il giapponese del Bologna. Da più di un mese i rossoneri monitorano Tomiyasu ma ad oggi non risultano offerte formali recapitate al Bologna, che comunque avrebbe pochissimo tempo per trovare un adeguato sostituto sul mercato. I dirigenti felsinei considerano il giocatore incedibile a meno che non arrivi sul serio una offerta folle.

m.m.