Mercato – Theate torna titolare in Belgio

Trattativa in stand-by, il Bologna deve prima cedere

Il futuro di Arthur Theate continua ad essere incerto. Il difensore belga ha già l'accordo con i rossoblù per le cifre e la durata del contratto, così come la società ha già trovato l'intesa con l'Ostenda , il suo club di appartenenza. Ma finchè il Bologna non chiuderà qualche operazione in uscita, la trattativa resterà in stand-by.

E così, in attesa di capire in che squadra giocherà la prossima stagione, Theate è sceso in campo ieri dal 1' nella sfida vinta dal suo club per 1-0 contro il Gent. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che Alexander Blessin, l’allenatore del club olandese, aveva intenzione di farlo giocare, e così è stato. La palla passa ora al Bologna quindi, che lavora alle cessioni: per Tomiyasu è tutto in stand-by, così come per Paz, Denswil e Medel. E intanto Theate aspetta: per quanto sarà disposto a farlo ancora?