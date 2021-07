Mercato – Theate convocato, anzi no: il Bologna ci prova

Per Arthur Theate servirebbe la cessione di Talehiro Tomiyasu

Il club rossoblù, come riporta Stadio, ha in manco l'accordo sia con gli agenti che con l'Ostenda, ma i dirigenti prima di chiudere una operazione in entrata devono portare a termine una cessione. Il nome è sempre quello di Takehiro Tomiyasu. Per quanto riguarda Theate, ieri il giocatore era stato in un primo momento convocato dall'Ostenda, poi in tarda serata di nuovo escluso dalla lista dei convocati per il match contro il Genk. Chissà che non sia stata una decisione su pressione del Bologna, si chiede Stadio.