Il Bologna continua a cercare un difensore centrale, ma uno dei nomi in lista sta per accasarsi altrove. Nei giorni scorsi il club rossoblù aveva sondato il profilo di Alvaro Cortes, ventunenne di scuola Barcellona.

Il giocatore era stato visionato anche dal Torino e dall'Elche, mentre il Bologna si era inserito successivamente, ma secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, Cortes starebbe per firmare con l'Anversa per una operazione a titolo definitivo con opzione di riacquisto da parte del Barcellona.