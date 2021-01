Mercato – Dalla Polonia: ecco l’offerta Bfc per Swiderski

Karol Swiderski sembra molto vicino al Bologna.

Secondo quanto riportato dal sito polacco onet.pl, il calciatore del PAOK Salonicco è vicino al club rossoblù. L’offerta sarebbe intorno ai 6 milioni di euro, mentre il club greco ne chiede 7, anche se da Casteldebole non trapelano conferme. Swiderski è arrivato per due milioni di euro due anni fa. In questa stagione, ha segnato sette gol in 15 partite, posizionandosi al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori del campionato ellenico. Inoltre, in rossoblù, troverebbe il suo connazionale Lukasz Skorupski.