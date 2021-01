Mercato – Swiderski non convocato dal Paok per la coppa di Grecia

Trattativa avviata tra Bologna e Paok Salonicco per Karol Swiderski, punta polacca classe 1997 e primo obiettivo per l’attacco rossoblù.

Le parti si sono incontrate oggi e la differenza tra richiesta e offerta non pare insormontabile, il Bologna è dunque vicino all’attaccante ma tra il dire e il fare c’è di mezzo la fumata bianca. Si continuerà a trattare nei prossimi giorni, ma Swiderski non solo una suggestione bensì una pista di mercato concreta. Domani il Paok giocherà in coppa di Grecia con il Larissa e Swiderski non è stato convocato, ma dietro alla mancata convocazione ci sarebbe un virus influenzale che ha colpito diversi giocatori della squadra greca e non una imminente cessione. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra Bfc e Paok.