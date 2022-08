Mercato – Summit decisivo per Shomurodov

E' in programma oggi l'incontro con l'entourage dell'attaccante uzbeko della Roma, possibile giornata decisiva

La dirigenza felsinea è pronta ad incontrare l'entourage dell'attaccante uzbeko della Roma per cercare l'intesa definitiva. Intanto Sartori e i suoi collaboratori continuano a trattare con la dirigenza giallorossa per trovare un compromesso: la Roma è disposta a cedere Shomurodov in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, il Bologna preferirebbe il diritto di riscatto e vorrebbe abbassare la pretesa dei giallorossi a 8 milioni di euro.