Mercato – Su Ravaglia spunta anche la Sampdoria

Il titolare al Bologna sarà come sempre Skorupski, confermato anche Bardi come secondo, mentre il terzo dovrebbe essere Bagnolini della Primavera. Ravaglia dunque farà ancora esperienza dopo l'annata a Frosinone. In B lo cercano Reggina e Bari, ma secondo Sportitalia sarebbe emersa una pista in Serie A in direzione Sampdoria che starebbe per perdere Falcone destinato a Lecce.