Mercato – Su Lyanco anche il Leeds

Rischia di complicarsi anche la pista Lyanco per il Bologna.

Sul centrale in uscita dal Toro, e cercato con insistenza dal club rossoblù, c’è forte concorrenza. Oltre al Napoli e allo Sporting Lisbona, secondo il Corriere di Bologna si sarebbe aggiunto anche il Leeds di Bielsa neo promosso in Premier League. Per questo motivo Bigon e Sabatini guardano anche ad altri profili, uno di questi è Gian Marco Ferrari della scuderia Pastorello e in forza al Sassuolo. Molto dipenderà dalla valutazione che ne farà il club neroverde, si parla di 6-7 milioni di euro.