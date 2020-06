Mercato – Su Ibra anche il Napoli

Si riapre la suggestione Zlatan Ibrahimovic per il Bologna, ma anche altri club si affacciano al campione svedese.

La discussione tra Ibra e Gazidis appare propedeutica al divorzio, il Milan nicchia sul rinnovo di contratto (4 milioni per un anno di ingaggio), Zlatan invece vorrebbe sapere subito se avrà un ruolo centrale nei piani futuri basati sul nuovo corso Rangnick: le accuse di Ibra all’amministratore delegato sono state chiare e ricucire appare complicato. Il suo amico ed estimatore Sinisa Mihajlovic attende, ma continua a sondare il terreno convinto che Ibra lascerà Milano e a quel punto o tornerà in Svezia o potrebbe accettare la corte del serbo. Ovviamente, dopo la discussione in seno al Milan anche altri club provano a capire se possano esserci margini di manovra. Tra questi il Napoli di De Laurentiis che ci provò anche a gennaio e sembrerebbe intenzionato a provarci anche adesso.