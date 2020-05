Mercato – Su Donsah decide Mihajlovic

Non più tardi di una settimana fa sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio, Godfred Donsah aveva mandato un chiaro messaggio al Bologna e al Mihajlovic: “In Belgio sono rinato, ora voglio restare”.

Alla prossima sessione di mercato il club dovrà decidere cosa fare del mediano ghanese dopo un anno di prestito al Circle Brugge. Bisognerà anche capire che tipo di budget ci sarà post crisi, ma ogni decisione sul suo futuro spetterà a Sinisa Mihajlovic. Il Bologna potrebbe anche scegliere la cessione per monetizzare o effettuare uno scambio di mercato, per il momento con l’agente Pagliari non se n’è ancora parlato, però alla fine i dirigenti ascolteranno le decisioni di Sinisa che valuterà Donsah una volta rientrato a Casteldebole sulla base delle sue esigenze tecnico-tattiche.

Fonte: Cor Sport.