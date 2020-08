Mercato – Su Bustos del Talleres forte concorrenza di Milan e Atletico Mineiro

Nahuel Bustos è un attaccante accostato al Bologna in più di una circostanza. Già a gennaio venne fatto circolare il suo nome attorno al club rossoblù, poi arrivò Barrow, ma nella lista di mercato l’argentino del Talleres sarebbe ancora presente.

Per lui 9 gol in 20 partite in Argentina e un ruolo da prima punta nel 4-3-3: un attaccante centrale è proprio quello che sta cercando Mihajlovic. Ma sul giocatore c’è una forte concorrenza europea e brasiliana. Lo segue il Milan, si parla di una offerta di 10 milioni, lo segue anche l’Atletico Mineiro, che proverà a convincere il Talleres con una offerta da 7.5 milioni di dollari per il 70% del cartellino. Ma il club argentino vorrebbe avvicinarsi il più possibile alla clausola che secondo Tyc Sports sarebbe di 18 milioni di euro.