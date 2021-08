Mercato – Stadio: ‘Gli esuberi sono il nodo’

Gli aggiornamenti sul mercato in uscita

Il primo riferimento, per Stadio, è relativo a Gary Medel. Il cileno ha mandato segnali al Boca e sulle sue tracce c'è anche l'Universidad Catolica. Ha ancora un anno di contratto con ingaggio pesante e potrebbe andarsene. Per il quotidiano, comunque, gli esuberi sono il nodo della seconda parte di mercato. Serve alleggerire la rosa dagli esuberi per avere ulteriore spazio di manovra in entrata. Tra i cedibili ci sono Falcinelli, di rientro dalla Stella Rossa, ma anche Nehuen Paz e Godfred Donsah sono fuori dai giochi. Tutti pesano sul monte ingaggi. E attenzione anche Santader e Mbaye, se si trovasse una sistemazione entrambi potrebbero partire.