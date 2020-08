Mercato – Spunta Wind del Copenaghen, Santander può tornare in Danimarca?

Nome nuovo per la punta rossoblù sulle pagine del Resto del Carlino.

Il Bologna sarebbe sulle tracce di Jonas Wind, classe 1999 del Copenaghen con cui è andato in doppia cifra nell’ultima stagione e si è reso protagonista nel match di Europa League con il Basaksehir con una doppietta. Wind non solo ha una certa sensibilità in zona gol ma è un attaccante in grado di lavorare per la squadra, un profilo adatto alle esigenze di Mihajlovic. Il costo è di circa 10 milioni, troppi per il Carlino che stima l’esborso del Bologna a 5-6 milioni al netto delle cessioni, con cui si cercherà di arricchire il budget di mercato. Ma i rossoblù potrebbero avere una pedina di scambio importante, ovvero Santander che potrebbe dunque rientrare in Danimarca. Il Bologna è pronto a parlarne con i danese dopo l’Europa League.