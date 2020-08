Mercato – Spunta un terzino dalla Scozia

Come detto più volte dalla dirigenza rossoblù, nella prossima sessione di mercato arriveranno giocatori già esperti e affermati ma gli investimenti sui giovani futuribili verranno proseguiti.

Il nome nuovo riguarda il ruolo di terzino sinistro, dove Dijks dovrebbe restare mentre Krejci è in uscita. Il Bologna sarebbe vicinissimo al giovane scozzese Aaron Hickey, 18 anni, terzino dell’Hearts of Midlothian e in scadenza di contratto nel 2021. Il giovane giocatore ha giocato 30 partite in prima squadra in questa stagione da titolare, con l’Hearts e avrebbe già visitato Casteldebole. Per quanto riguarda l’attacco piace Vladyslav Supryaga del Dnipro, ma in prestito dalla Dinamo Kiev, classe 2000 e in patria associato a Shevchenko.