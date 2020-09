Mercato – Spezia su Santander, ma la pista non è ancora calda

Continua il pressing dello Spezia per Santander, ma al momento non ci sarebbero stati passi in avanti nella trattativa.

Il Bologna in entrata è concentrato sulla pista Supryaga, determinante il preliminare di domani della Dinamo Kiev, e tra i possibili sacrificati c’è proprio Santander, per cui verrebbero valutate offerte di mercato. Lo cerca lo Spezia, ma al momento il ‘ropero’ non ha ancora preso una decisione sul suo futuro e sembra nicchiare sulla destinazione e in ogni modo proposte particolarmente concrete al Bfc non sarebbero arrivate. Infatti il club ligure avrebbe allacciato i contatti con Tankovic dell’Hammarby e per Paloschi. Ma la neo promossa non si ferma e sonda il terreno per due mezze punte, Verde, con un passato ad Avellino e Verona, e Agudelo, esploso nel Genoa prima di finire ai margini alla Fiorentina. Non solo, a centrocampo il diesse Meluso avrebbe provato la carta Hendrix del Psv, cercato l’estate scorsa dal Bologna.