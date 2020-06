Mercato – Skorupski verso la conferma in porta

Il suo rendimento è stato oggetto di critiche, ma Lukasz Skorupski probabilmente resterà a Bologna.

Lo sottolinea l’edizione odierna di Stadio che afferma come il futuro del portiere sia legato anche al finale di stagione: Skorupski ha contratto fino al 2023 e se chiuderà bene il campionato sarà il numero uno della porta rossoblù anche la prossima stagione. Solo se l’ex Roma dovesse andare incontro a un rendimento insufficiente nelle prossime 12 partite la società potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un cambio, ma per il momento sia Sinisa Mihajlovic che Walter Sabatini non si sarebbero mossi sul mercato per un nuovo portiere. A questo occorre aggiungere che nella prossima sessione i portieri bravi potrebbero costare molto e il Bologna sembra invece intenzionato a dirottare le risorse su altri ruoli. Nel frattempo, Skorupski da un paio di mesi sarebbe nel mirino di un paio di club di Bundesliga se il Bologna dovesse prendere in considerazione l’idea di cederlo.