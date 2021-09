Mercato – Skorupski pronto a rinnovare

Lukasz Skorupski potrebbe rinnovare

Lukasz Skorupski chiama per il rinnovo e il club risponde. Come riporta il Resto del Carlino, l'argomento era stato lasciato in sospeso nel corso dell’estate, ma ora ci sarebbe la volontà da entrambe le parti di riprenderlo. Il primo incontro per parlare di rinnovo andrà in scena nelle prossime settimane, forse durante la sosta, e i contatti tra gli uomini mercato rossoblù e l’entourage di Skorupski sono in corso per fissare la data dell’appuntamento. L'idea sarebbe quella di proseguire assieme fino al 2025.