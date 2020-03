Mercato – Si seguono anche Marchizza e Cistana

Di Lyanco si è già diffusamente parlato, ma il Bologna segue altri profili in questa fase si stallo in cui le trattative sono bloccate.

Sul centrale brasiliano, come detto si attenderà di poter far ripartire le trattative, cercando di capire i margini economici dopo la crisi e le richieste del Torino. In linea generale, in vista della prossima stagione, il Bologna avrebbe deciso di prendere un centrale difensivo e un terzino. Sul primo ruolo, oltre a Lyanco, sono sondati i nomi di Marchizza e Cistana, sul secondo resta sempre caldo il nome di Kolarov della Roma.

Fonte Carlino.